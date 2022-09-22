СвЖД готовит инфраструктуру и подвижной состав к зиме

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На Свердловской магистрали ведется подготовка инфраструктуры и подвижного состава к работе в зимний период. Железнодорожники по максимуму используют установившуюся сухую теплую году, чтобы выполнить традиционный комплекс сезонных мероприятий, позволяющих обеспечивать устойчивое функционирование магистрали во время холодов и снегопадов.

Одно из важнейших направлений работы – создание комфортных и безопасных условий для пассажиров на объектах магистрали и в поездах в зимний сезон. На вокзалах, в пассажирских зданиях и павильонах организована проверка инженерных коммуникаций (систем отопления, водоснабжения, освещения и др.) Создается необходимый запас песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря для борьбы с гололедом (посыпки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров).

В депо ведется плановая инспекция и ремонт электропоездов и пассажирских вагонов. В первую очередь, специалисты проверяют электрическое и тормозное оборудование, смазывают основные узлы и агрегаты, проводят ревизию отопительных систем, уплотнителей окон и дверей.

На всех станциях СвЖД ведется проверка котельных и теплотрасс, линий электропередач и систем связи, осветительной аппаратуры. Перед началом сезона проводится диагностика компрессорных установок, устройств пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов, ремонт специального подвижного состава – снегоочистительной и снегоуборочной техники. Создается резерв необходимых запчастей и горюче-смазочных материалов.

Для работников, которые трудятся на открытом воздухе, готовят модульные пункты обогрева, обновляют комплекты зимней спецодежды и обуви, индивидуальные средства защиты от обморожения. Начата подготовка так называемых «первозимников» – специалистов, которые впервые будут работать на магистрали в холода.