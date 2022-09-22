В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Чайковского

Рабочие восстановить все нарушенные элементы благоустройства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия проезда по улице Чайковского. Ограничения будут действовать с 26 сентября по 25 октября. Об этом сообщает мэрия.
- Так, движение транспорта будет закрыто по улице Чайковского в районе домов № 67 – 76а на улице Циолковского, - говорится в сообщении.
Дорогу перекроет АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Там будут вестись работы по модернизации тепловых сетей.
Также до 15 октября будет закрыто движение по улице Чайковского в районе домов № 56 – 62. Рабочие восстановить все нарушенные элементы благоустройства.
Ранее в Екатеринбурге продлили сроки закрытия улицы Сурикова. Ограничения будут действовать с 30 сентября по 2 октября и с 7 по 9 октября.