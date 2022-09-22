В Нижнем Тагиле силовики ищут пенсионерку, укравшую кошелек в магазине

Пенсионерка стояла на кассе в очереди за потерпевшей. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция ищет пенсионерку, которая украла чужой кошелек на кассе в магазине. Инцидент произошел в точке на улице Фрунзе. Подозреваемая попала на камеры видеонаблюдения, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- В дежурную часть полиции обратилась 69-летняя тагильчанка с заявлением о том, что у нее похитили кошелек, в котором находилась 41 тысяча рублей, - говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что ходила в магазин и на кассе случайно оставила кошелек. По словам потерпевшей, он почти сразу обнаружила пропажу, вернулась обратно, но вещи уже не было.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные в магазине. На кадрах они заметили пожилую женщину, которая стояла на кассе в очереди за потерпевшей. При этом на видео зафиксировано, что пенсионерка, заметив забытый кошелек, забрала его себе.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция просит всех, кто узнал женщину или располагает какой-то информацией о ее местонахождении, обратиться в отдел полиции №16 по телефону 8 (3435) 97-64-02.