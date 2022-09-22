На Урале ФСБ предупредила об ответственности министра из-за разглашения гостайны

Санкция за разглашение государственной тайны предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Фото: УФСБ по Свердловской области

Свердловскому сотруднику министерства транспорта ФСБ России объявило предостережение из-за того, что он работал с секретными документами в условиях, в которых бумаги, представляющие государственную тайну, могли попасть в чужие руки.

- Начальнику отдела мобилизационной и секретной работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих угрозу по статье «Разглашение государственной тайны», - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Силовики отметили, что своими действиями чиновник создавал условия для разглашения им секретной и совершенно секретной информации. При этом санкция за разглашение государственной тайны предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.