В Екатеринбурге двое мужчин украли с карты студента 65 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое местных жителей 45 и 36 лет украли с карты студента уральского вуза около 65 тысяч рублей. В полицию обратился 20-летний парень и рассказал, что обнаружил отсутствие банковского «пластика» и списание с нее денежных средств.

- Злоумышленниками оказались жители Екатеринбурга. Они дали признательные показания и пояснили, что нашли кредитку потерпевшего на улице, после чего у обоих возник корыстный умысел на хищение денежных средств, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за инкриминируемое преступление составляет шесть лет лишения свободы.