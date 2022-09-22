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Звезды22 сентября 2022 9:44

В Каменске-Уральском отменили историко-культурный фестиваль

Его проведут в другое время
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мероприятие временно отменили. Фото: пресс-служба рок-фестиваля RuDa

Мероприятие временно отменили. Фото: пресс-служба рок-фестиваля RuDa

В городе Каменск-Уральский принято решение отменить историко-культурный фестиваль «Музы и Пушки», который должен был состояться в рамках рок-фестиваля RuDa. Причина такого решения – непростая обстановка в стране. Об этом сообщает информационный портал KU66.RU.

Организаторы рассказывают, что историческая реконструкция, которую проведут в рамках фестиваля, переносится на более поздний период. Точная дата пока неизвестна.

Напомним, что фестиваль «Музы и Пушки» должен был пройти в Каменске-Уральском в субботу, 24 сентября 2022 года.