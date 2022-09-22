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Происшествия22 сентября 2022 9:38

В Екатеринбурге на ходу загорелся трактор

С огнем боролись 10 пожарных и две единицы техники
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

На улице Артинская 22 сентября на ходу загорелся трактор. По данным МЧС, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Судя по видео, опубликованному в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», пламя полностью охватило машину.

- В ликвидации последствий пожара были задействованы 2 единицы спецтехники, 10 человек личного состава. Пострадавших нет. Пожар потушен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 26 августа в центре Екатеринбурга загорелся движущийся автомобиль. Возгорание было потушено в течение 5 минут. К тушению привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава. По данным очевидцев, на момент возгорания водителя в салоне не было.