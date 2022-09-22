В парке Оленьи ручьи открывается новый маршрут для туристов

Протяженность маршрута составляет 14 километров. Фото: парк Оленьи ручьи

В природном парке Оленьи ручьи со следующей недели начинает действовать новый маршрут на Миткины озера протяженностью 14 километров. Его можно посетить в рамах тура выходного дня на рельсовом автобусе «Орлан».

- Новый маршрут радиальный, а не кольцевой. 6,5-7 километров в одну сторону. Он пройдет от Бажуково, куда прибывает «Орлан», и до Миткиных озер, - рассказала организатор экомаршрутов в Оленьих ручьях Татьяна Федотова.

Время в пути до парка составит 2 часа и 37 минут. Маршрут будет проходить также по долине реки Серга, через скалу Кастровый мост и недавно построенную навесную переправу протяженностью 45 метров рядом со скалой Священник.

Заместитель директора парка Елена Сорокина отметила, что новый маршрут до Миткиных озер позволяет комбинировать существующие тропы. Экотуры выходного дня предполагают поездку на «Орлане», экскурсию, игры и мастер-классы.