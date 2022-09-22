На Никольском кладбище бездомный жестоко расправился с собутыльником

Перед конфликтом мужчины выпивали Фото: СК по свердловской области

На Никольском кладбище в Екатеринбурге 39-летний бездомный жестоко расправился с 46-летним собутыльником. Все произошло днем, 17 сентября. Мужчины выпивали, когда между ними произошел словесный конфликт. Во время перепалки бездомный сначала сильно избил знакомого, а затем, заметив, что тот не подает признаков жизни, поджег его.

- Днем 18 сентября 2022 года было обнаружено тело местного жителя с телесными повреждениями в виде сочетанной травмы головы, туловища и конечностей, а также следами ожогов, - рассказали в СК по Свердловской области. - По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным УМВД Екатеринбурга, подозреваемого задержали 21 сентября в частном доме его товарища. Вину он признал. Его уже допросили. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее бездомный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи и умышленное уничтожение чужого имущества. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.