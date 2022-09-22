Власти установили стоимость проезда в «Ласточке» из Екатеринбурга до Красноуфимска

Маршрут хотят запустить в 20-х числах сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области установила стоимость проезда в «Ласточке» из Екатеринбурга до Красноуфимска. Билет в одну сторону обойдется в 470 рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Для сравнения, билет на автобусе до Красноуфимска сейчас стоит почти 700 рублей, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд «Ласточка», курсирующий между Екатеринбургом и Красноуфимском запустят в 20-х числах сентября 2022 года. До города можно будет добраться без пересадки на станции Дружинино.

Также обсуждается запуск «Ласточки» на север области. Выбирают станцию, на которую будет приходить поезд: Волчанск, Бокситы или Карпинск.