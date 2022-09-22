В Екатеринбурге представили книгу проповедей митрополита Евгения

Книга с проповедями митрополита получила название «835 дней на Нижнетагильской земле» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге представили книгу, выпущенную к 300-летию Нижнего Тагила. Она представляет собой сборник проповедей, речей и интервью митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, которые он произносил будучи епископом Нижнетагильским. Также в книге есть фотографии, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Книгу «835 дней на Нижнетагильской земле» представили в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Издание готовили монахини Скорбященского женского монастыря в Нижнем Тагиле. Для книги объявили сбор видео и аудиозаписей прихожан. Материалы присылали верующие из Качканара, Верхней Салды, Новоуральска и Нижнего Тагила.

Литература отражает также события, связанные с жизнью приходов. Например, в книге описана история строительства храма в Новоуральске. Книгу выпустили тиражом в 1,5 тысячи экземпляров.

При этом деньги, полученные с продажи, направят на нужды Скорбященского монастыря, который занимается с детьми-сиротами, ведет исследовательскую и архивную работу.