Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 6:36

Жителей Екатеринбурга напугал дымящийся объект в небе, похожий на самолет

Он пролетел на улице Симферопольская
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На летящий дымящийся объект обратили внимание жители на улице Симферопольская

На летящий дымящийся объект обратили внимание жители на улице Симферопольская

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга, живущих на улице Симферопольская, напугал дымящийся объект в небе, похожий на самолет.

- Он появился со стороны Академического и медленно летел вниз, как будто самолет с отказавшим двигателем. Вообще не так, как обычно летают самолеты, под другим углом, - рассказал E1.RU Александр.

Мы запросили комментарий в ЦВО и Кольцово.

Напомним, 14 сентября жителей Вторчермета напугал самолет, пролетевший низко над 25-этажкой на улице Аптекарской, 48. Борт оказался турбовинтовым транспортным самолетом Ан-22. Эксперты заверили, что никакой угрозы самолет для жителей не представлял и ничего необычного не произошло.