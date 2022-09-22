Жителей Екатеринбурга напугал дымящийся объект в небе, похожий на самолет

На летящий дымящийся объект обратили внимание жители на улице Симферопольская Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга, живущих на улице Симферопольская, напугал дымящийся объект в небе, похожий на самолет.

- Он появился со стороны Академического и медленно летел вниз, как будто самолет с отказавшим двигателем. Вообще не так, как обычно летают самолеты, под другим углом, - рассказал E1.RU Александр.

Мы запросили комментарий в ЦВО и Кольцово.

Напомним, 14 сентября жителей Вторчермета напугал самолет, пролетевший низко над 25-этажкой на улице Аптекарской, 48. Борт оказался турбовинтовым транспортным самолетом Ан-22. Эксперты заверили, что никакой угрозы самолет для жителей не представлял и ничего необычного не произошло.