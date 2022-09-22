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Общество22 сентября 2022 6:12

Впервые за полтора года в Екатеринбург прибыл почтовый самолет из Китая

Он привез 58 тонн посылок с товарами из интернет-магазинов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В екатеринбургский аэропорт Кольцово впервые с 2020 года прибыл почтовый самолет из Китая. Он привез 58 тонн посылок с товарами из интернет-магазинов.

- В этот промежуток международные отправления, конечно, в Екатеринбург, доставляли. Но не прямыми самолетами, а иными логистическими цепочками, - рассказал первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

По данным таможенников, в течение полутора лет посылки в столицу Урала доставляли автотранспортом, по железной дороге или по морю.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Также в пресс-службе Уральского таможенного управления также отметили, что авиационный транспорт является самым быстрым способом доставки посылок. С его помощью срок доставки заказа от продавца в Китае до конечного потребителя сокращается в среднем на две недели.