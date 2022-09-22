В Серове за мошенничество осудили бывшего директора школы-интерната

Экс-руководителю интерната назначили штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове вынесли приговор бывшему директору школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении, Константина Рычкова. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Будучи руководителем образовательного учреждения, Рычков в январе 2020 года издал приказ о временном исполнении бухгалтером обязанностей заместителя директора по административно-хозяйственной части с оплатой компенсационного характера в размере 50 % от замещаемой должности, - говорится в сообщении.

Затем экс-директор бюджетного учреждения убедил бухгалтера, что она не выполнила весь объем своих обязанностей. Он приказал ей отдать половину компенсации. Женщина передала ему девять тысяч рублей.

Помимо этого, в 2020 году Рычков, зная о дефиците фонда оплаты труда учреждения, издавал приказы о материальной помощи работникам и начислении им выплат стимулирующего характера. Эти суммы по его указу сотрудники обналичивали и часть отдавали ему.

Бывший директор издал такие приказы в отношении пяти работников. Они передали ему в общем размере 100 тысяч рублей. Также в 2020 году Рычков на основании фиктивных документов издавал приказы о стимулирующих выплатах самому себе. Он выписал незаконных премий себе на 66,9 тысячи рублей.

Рычкова признали виновным по ч. 1 ст. 159 (мошенничество) и по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения). Ему назначили штраф в 200 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иски о возмещении в бюджет учреждения и Свердловской области ущерба сумму больше 210 тысяч рублей.