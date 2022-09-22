На Урале за три дня выявили почти 700 нарушений при проверке автобусов

35 автобусов использовались без прохождения технического осмотра, столько же - без тахографа. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области во время рейда по автобусам с 14 по 16 сентября 2022 года выявили почти 700 нарушений. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- За три дня сотрудниками Госавтоинспекции осмотрено более 2,5 тысячи автобусов, в том числе почти 300 школьных автобусов и перевозящих организованные группы детей, выявлено 695 нарушений водителями автобусов в области безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

При этом более чем у 100 автобусов выявили технические неисправности. В конструкцию 16 автобусов были внесены изменения без согласования с ГИБДД. У одного транспортного средства были неисправности рулевого управления и тормозной системы. Еще 35 автобусов использовались без прохождения технического осмотра, столько же - без тахографа либо с нарушением его использования.

В конструкцию 16 автобусов были внесены изменения без согласования с ГИБДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Кроме того, выявили девять случаев несоблюдения норм времени отдыха. У 22 водителей автобусов не было при себе нужных документов. Также зарегистрировали 20 фактов нарушений правил перевозки пассажиров.

Помимо этого, в Богдановиче, Нижнем Тагиле, Заречном и Пышме задержали шесть водителей без прав. В Сысерти пресекли два факта перевозки групп детей с нарушениями. А в Екатеринбурге и Заречном перевозка пассажиров осуществлялась без лицензии. По итогам рейда восемь автобусов задержали и поместили на спецстоянки.

Инспекторы проверили 359 иностранных граждан, работающих на автобусах. В отношении одного из них составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства при трудовой деятельности. В Богдановиче иностранца выдворят из страны.