Мужчина напугал девочку, возвращавшуюся домой через парк Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Химмаше мужчина напал на 12-летнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы. Все произошло вблизи стадиона в парке. Об этом рассказала местная жительница в группе «ВКонтакте» «Подслушано Химмаш».

- Мужчина, возраст от 30 до 40 лет, темноволосый, среднего телосложения, рост 170 (примерно), одет в джинсы и темную куртку, - рассказала женщина. - Подошел сзади, схватил, стал спрашивать имя и в какой школе учится. Она вырвалась и стала кричать.

По словам местной жительницы, девочка смогла вырваться и закричала, а мужчина сбежал. В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что к ним никто по этому поводу не обращался.

- Подобных заявлений в полицию не поступало, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Если информация соответствует действительности, сотрудники овд просят лиц, располагающих сведениями о происшествии, обратится в отдел полиции №13 по телефону 3564213 или 102.