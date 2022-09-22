В Екатеринбурге вспыхнул корт в теннисной академии

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 22 сентября, вспыхнул корт в теннисной академии на Бисертской, 128. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.

- В 03:50 поступило сообщение о пожаре. Повреждена наружная обшивка здания. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Локализовать огонь пожарным удалось в 04:01. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:55. Данных о пострадавших нет.