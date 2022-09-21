В Ирбите пьяный мужчина принес в жилой дом гранату

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В Ирбите бывший зек нашел гранату. Мужчина обнаружил опасный предмет вечером 21 сентября. Теперь полиция собирается эвакуировать дом, чтобы обезопасить жильцов.

- Он выпивал в парке. Пнул камень, а потом понял, что это граната, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомлённый источник.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых подтвердил факт инцидента и сообщил, что сейчас в происшествии разбираются специалисты.

- Пока неизвестно, была ли эта граната боевой, обстоятельства произошедшего выясняются, - отметил полковник Горелых.