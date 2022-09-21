Трое нетрезвых вахтовиков из Свердловской области устроили дебош в поезде

Начальник поезда решил отказать хулиганам в дальнейшем проезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Свердловской области устроили дебош в поезде, когда возвращались домой с вахты. Инцидент произошел 20 сентября в вагоне, который следовал по направлению «Нижневартовск – Имеретинский курорт», уральцев высадили в Сургуте.

- Мужчины 48, 37 и 31 года ехали до Екатеринбурга. В пути следования пассажиры вместе употребляли спиртные напитки и нарушали общественный порядок. Находясь в состоянии опьянения, они громко выражались грубой нецензурной бранью, мешали отдыху других, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

При этом двоих нарушителей уже привлекали к административной ответственности, и штрафы не были оплачены. Начальник поезда решил отказать хулиганам в дальнейшем проезде.

Транспортные полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть и составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство».