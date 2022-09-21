Владельцы машин смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют ради ярмарки выходного дня. Автомобилисты не смогут оставить свои машины в центре города 24 и 25 сентября с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья.

- Торговые ряды будут работать 24 и 25 сентября с 09:00 до 17:00. Здесь будут представлены и традиционные продукты, не теряющие актуальности в любой сезон – мясо, рыба, молочные продукты и различные сладости, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Организаторы ярмарки предупреждают, что владельцы машин смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.