В Екатеринбурге 22-летний парень жестоко избил своего знакомого и ударил его ножом

Разговор на повышенных тонах закончился дракой и поножовщиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ранее судимый 22-летний парень жестоко избил своего 46-летнего знакомого и ударил его ножом. Пострадавшего доставили ЦКБ № 23, оттуда медики и сообщили об инциденте полицейским. Врачи диагностировали у потерпевшего проникающее ранение живота.

- Получив сообщение о произошедшем, сотрудники установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Екатеринбурга. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил оперативникам, что между ним и его знакомым произошел словесный конфликт, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Разговор на повышенных тонах закончился дракой и поножовщиной. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.