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Общество21 сентября 2022 13:37

В Нижнем Тагиле в седьмой раз не смогли найти подрядчика на ремонт Демидовской больницы

Цена контракта составляет 89,5 миллионов рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Демидовская больница является одним из самых старых зданий в городе

Демидовская больница является одним из самых старых зданий в городе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в седьмой раз с мая 2022 года не смогли найти подрядчика на ремонт Демидовской больницы. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Первые два раза стоимость контракта составляла 78,7 миллиона рублей. Затем ее подняли до 89,5 миллиона рублей. На пять аукционов никто не подал заявки. А на двух других торгах комиссия признавала заявки не соответствующими.

Одну из заявок отклонили из-за того, что участник не представил копию лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия, на реставрацию, консервацию и воссоздание монументальной и станковой живописи.

Демидовская больница является одним из самых старых зданий в городе. Ему уже больше 250 лет. В хирургическом отделении больницы планируется заменить старую мебель. В отделении гинекологии хотят сделать капитальный ремонт. Также говорили о покупке нового эндоскопического комплекса и капремонте операционного блока. Ремонт хотели начать уже в 2022 году.