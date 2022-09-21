На улицах Екатеринбурга заметили голого мужчину в медицинской маске

Помимо маски, у мужчины была кепка и сумка. Фото: скриншот видео паблика «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге в Пионерском районе утром 21 сентября заметили голого мужчину в медицинской маске и кепке. На плече он нес сумку. Видео поделился паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Горожане заметили мужчину на улицах Уральская, Июльская и Боровая. При этом штаны он нес в руках. Также на ногах мужчины не было обуви.

- В отдел полиции №3 Кировского района поступило несколько сообщений о данном гражданине. В настоящее время полиция разыскивает мужчину, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

В июне 2022 года в Екатеринбурге около торгового центра «Фан Фан» заметили абсолютно голую женщину, которая была чем-то испачкана. Обнаженная женщина зашла в магазин «ПивКо» на улице Московская, 193А. Ей ничего не удалось купить, потому что все валилось из рук. После этого женщина вышла на улицу и уселась сверху на мусорку. На место вызвали врачей.