У уральского поселка Флюс локализовали лесной пожар

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В уральском поселке Флюс спасатели локализовали лесной пожар. Известно, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем и безответственность людей, которые бросили непотушенный костер.

- За сутки из-за сильного порывистого ветра природный пожар распространился на площади порядка шести гектаров. В ликвидации возгорания задействовано восемь сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов и Билимбаевского лесничества, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего же в регионе действуют 14 пожаров на площади в 31,8 гектара, из них 12 удалось локализовать.

- Доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в первые сутки с момента выявления, составляет более 80%, - добавили в департаменте.