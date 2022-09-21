«Уральские авиалинии» временно отключат некоторые сервисы

Регистрация на рейсы с 22 сентября будет проходить в аэропорту на стойках Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» временно отключат несколько важных сервисов. Это коснется онлайн-регистрации, покупки билетов, онлайн-табло и других опций. Об этом говорится в сообщении компании на сайте.

- С 22 сентября сервис онлайн-регистрации начнет постепенно отключаться в аэропортах. Поэтому рекомендуем вам иметь при себе в аэропорту маршрут-квитанции и чеки, подтверждающие оплату дополнительных услуг, в электронном или печатном виде, - говорится в сообщении.

Регистрация будет проходить в аэропорту на стойках. 1 октября будут идти технические работы. Они займут от 12 часов. На это время будут недоступны поиск и покупка авиабилетов, онлайн-регистрация, управление бронированием, расписание рейсов, онлайн-табло и использование подарочных и других сертификатов.

В авиакомпании рекомендуют тем, кто хотел купить билет 1-2 октября, сделать это заранее или дождаться окончания работ. При этом даже после их завершения на сайте и в мобильном приложении временно нельзя будет использовать сертификаты.