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Общество21 сентября 2022 11:51

Общественник из Югры оценил заявление главы государства о мобилизации

Эдуард Логинов назвал это решение нужным и адекватным
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Эдуард Логинов оценил решение президента. Фото: ugra-news.ru

Эдуард Логинов оценил решение президента. Фото: ugra-news.ru

Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной военной мобилизации прокомментировал председатель межрегиональной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов Эдуард Логинов. Он назвал этой решение адекватным и нужным. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

- Когда передовые части наступают, тылы должен кто-то прикрывать. Людей на это не хватало, поэтому было принято абсолютно адекватное решение, к которому граждане России в массе своей были готовы и однозначно согласны, - говорит общественник из Югры.

Логинов напомнил, что продолжаются обстрелы Донбасса, и с этим нужно заканчивать. Он уточнил, что референдумы подтвердят, что Россия на этих территориях навсегда.