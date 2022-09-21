В Екатеринбурге парень украл с витрины магазина дорогой смартфон

Убедившись, что менеджеры магазина за ним не наблюдают, он незаметно спрятал смартфон в карман и скрылся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24-летний парень украл с витрины в магазине дорогой смартфон, инцидент произошел в торговом центре на улице Репина. Полицейские выяснили, что 28 августа молодой человек вошел в павильон и прошел вдоль стеллажей.

- Убедившись, что менеджеры магазина за ним не наблюдают, он незаметно спрятал смартфон в карман и скрылся. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленника удалось задержать накануне, оказалось, ранее он уже был судим за имущественные преступления. Полицейским он рассказал, что похищенный гаджет успел продать, а все деньги потратить на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время задержанного проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.