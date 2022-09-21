Жители Екатеринбурга выбрали цвет для новых троллейбусов

Половина новых троллейбусов поступит в город до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершилось народное голосование за цвет, в который будут окрашены новые троллейбусы. Большинство жителей выбрали синий. Об этом сообщает мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

- Их закупка намечена на ближайшее время. Спасибо горожанам за активность, больше 14,5 тысяч человек участвовали в голосовании, - написал он.

Орлов отметил, что половина новых троллейбусов поступит в город до конца 2022 года. Остальные поставят в первой половине 2023 года. Глава города подчеркнул, что обновится значительная часть городского парка.

Голосование проходило с 15 по 21 сентября. Екатеринбург получил миллиард рублей из федерального на приобретение новых троллейбусов. Дополнительно для этого из бюджетов Свердловской области и города выделят по 225 миллионов рублей. Планируется закупить 45 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.