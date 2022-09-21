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Звезды21 сентября 2022 11:19

«Сердце Югры» презентуют в Москве

По городу уже развесили постеры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Фотовыставку презентуют в конце сентября. Фото: сайт Олега Зотова

Фотовыставку презентуют в конце сентября. Фото: сайт Олега Зотова

В Москве 27 сентября на ВДНХ откроют выставку фотохудожника Олега Зотова, на которой будут подведены итоги творческого сотрудничества Москвы и Югры. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В столице разместили баннеры и афиши «Открой Югру!» со специальными QR-кодами. По ссылке можно послушать композиции в исполнении Веры Кондратьевой, а также погрузиться в мир местных легенд и сказок, узнать о самых знаковых туристических объектах ХМАО.

Посетить экспозицию можно будет до 1 декабря 2022 года в Центре «Космонавтика и авиация».