В Кировграде хозяйка собаки, напавшей на ребенка, заплатит 20 тысяч компенсации

Хозяин животного обязан содержать его таким образом, чтобы оно не причиняло никому вред Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 12 июня 2022 года на 14-летнего мальчика напала собака. Пес был без намордника и укусил ребенка за левую щеку и левое запястье.

- В связи с полученными травмами малолетний ребенок был госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области «Кировградская центральная городская больница», где ему были обработаны раны, наложены повязки в местах укуса, - рассказали в прокуратуре. - В дальнейшем несовершеннолетний находился на амбулаторном лечении. Нападением животного ребенку причинены как физические, так и нравственные страдания.

В надзорном ведомстве отметили, что хозяин животного обязан содержать его таким образом, чтобы оно не причиняло никому вред. В противном случае, на него может быть возложена обязанность возместить причиненный вред. Поэтому после нападения пса на ребенка в Кировграде прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда с владельца собаки.

В итоге Кировградский городской суд взыскал с владельца животного в пользу ребенка 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.