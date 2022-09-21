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Общество21 сентября 2022 10:53

В Кировграде хозяйка собаки, напавшей на ребенка, заплатит 20 тысяч компенсации

Пес укусил мальчика за щеку и запястье
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Хозяин животного обязан содержать его таким образом, чтобы оно не причиняло никому вред

Хозяин животного обязан содержать его таким образом, чтобы оно не причиняло никому вред

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 12 июня 2022 года на 14-летнего мальчика напала собака. Пес был без намордника и укусил ребенка за левую щеку и левое запястье.

- В связи с полученными травмами малолетний ребенок был госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области «Кировградская центральная городская больница», где ему были обработаны раны, наложены повязки в местах укуса, - рассказали в прокуратуре. - В дальнейшем несовершеннолетний находился на амбулаторном лечении. Нападением животного ребенку причинены как физические, так и нравственные страдания.

В надзорном ведомстве отметили, что хозяин животного обязан содержать его таким образом, чтобы оно не причиняло никому вред. В противном случае, на него может быть возложена обязанность возместить причиненный вред. Поэтому после нападения пса на ребенка в Кировграде прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда с владельца собаки.

В итоге Кировградский городской суд взыскал с владельца животного в пользу ребенка 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.