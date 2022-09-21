В Краснотурьинске задержали повара-курьера, которая похищала деньги у пенсионеров

Фото: предоставлено В.Н Горелых

В Краснотурьинске сотрудники полиции задержали 27-летнюю повара по изготовлению роллов, которая похищала деньги у пенсионеров. По данным силовиков, она работала на мошенников, обманывающих пожилых людей по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и получила таким образом больше миллиона рублей. На ее счету не менее пяти криминальных эпизодов.

- Любительница чужих денег мотивировала свой промысел желанием скорее погасить кредит, взятый в банке на иномарку, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сейчас су-шеф льет «крокодильи слезы», утверждает, что лично посетит каждого потерпевшего и возместит похищенное. Разумеется, она это делает, чтобы смягчить себе наказание на предстоящем судебном заседании.

По статье 159 УК РФ (Мошенничество) женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Только в 2022 году в Свердловской области мошенники по схеме «ваш родственник попал в ДТП» обманули около 120 человек, 90% из которых - бабушки, которые добровольно передали преступникам свыше 40 миллионов рублей, думаю, что спасают близких. В полиции напоминают, что необходимо проверять информацию, которую сообщают незнакомцы по телефону.