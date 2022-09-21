Власти Свердловской области рассказали о новой мере борьбы с санкциями

Свердловская область планирует привлечь в региональную программу повышения производительности труда 297 предприятий к 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона рассказали о мерах по повышению производительности труда на уральских предприятиях. Это должно помочь в борьбе с санкционным давлением.

- У нас по плану привлечь в программу производительности труда 297 предприятий к 2024 году, - рассказал и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. - У нас в копилке уже 169 предприятий. Мы даже план этого года в 160 предприятий перевыполнили, хотя год еще не закончился.

В региональном министерстве промышленности и науки отметили, что в федеральную программу производительности труда могут заходить предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей. В то же время в государственной помощи нуждаются и те предприятия, выручка которых составляет от 100 миллионов рублей.

- Это из разряда малых, которые переходят в разряд средних, - добавил Игорь Зеленкин. - Они нуждаются в техническом аудите, применении инструментов бережливого производства, улучшении бизнес-процессов. Поэтому под них, по решению нашего губернатора, мы разрабатываем сейчас региональную программу, которая позволит заходить в повышение производительности труда предприятиям с меньшим, чем 400 миллионов, оборотом.

Первые финансовые средства на эту работу уже предусмотрены. Сейчас идет согласованием с министерством финансов.

- На следующий год мы планируем завести в нашу региональную программу 10 предприятий. И если результат будет положительный, мы просто увеличим финансирование на количество предприятий и продлим ее уже на следующие годы, - отметил Игорь Зеленкин