В Екатеринбурге суд не дает обжаловать спорный приговор о секс-насилии

В самом Чкаловском суде от комментариев отказываются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Чкаловский суд мешаеат обжаловать приговор по делу о сексуальном насилии. Одна из жертв написала кассационную жалобу с просьбой пересмотреть решение. Она утверждает, что был оральный секс по согласию. Однако на девушку начали давить ее родители. Об этом порталу E1.RU рассказала сестра осужденного.

- Как только нашей жертве исполнилось 18 лет, Оля (имя изменено) написала кассационную жалобу с просьбой пересмотреть дело и отнесла в суд. Тут такой кипиш начался, ее матери тут же позвонили из суда и сказали идти забирать заявление, - сообщила сестра осужденного.

Также она утверждает, что матери жертвы звонил кто-то из состава судьи, выносившей приговор. От нее якобы требуют заставить дочь забрать заявление. Сестра осужденного убеждена, что ее брат не совершал насилие. В самом Чкаловском суде от комментариев отказываются.