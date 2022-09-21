На Уралмаше двое грабителей вломились в магазин

Задержанного передали полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром 21 сентября двое грабителей проникли в магазин «Монетка». Они хотели украсть несколько бутылок алкоголя и ореховую пасту. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максим Сокульский.

Сигнал о проникновении в магазин поступил в 05:15. Ограбить пытались точку на улице Новаторов, 10.

- Уже через три минуты был задержан один из двух грабителей. На месте работает следственно-оперативная группа, задержанный передан полиции, - рассказал Сокульский.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что проводится проверка. Второго злоумышленника разыскивают.

В Екатеринбурге воры регулярно пытаются совершить налеты на магазины. В ночь на 6 сентября трое мужчин вломились в магазин «Монетка» на Орджоникидзе, 14. Двоих удалось задержать с поличным. Они пытались вынести из точки алкоголь и семечки.

В ночь на 8 сентября двое мужчин вломились в магазин «Пятерочка» на улице Ленина, 68 в Екатеринбурге. Они попытались украсть элитный алкоголь и шоколад.