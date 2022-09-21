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Общество21 сентября 2022 8:10

Гражданин Таджикистана пытался провезти в Екатеринбург запрещенную продукцию

Нарушителя привлекли к административной ответственности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Гражданином Таджикистана были нарушены ветеринарно-санитарные требования

Гражданином Таджикистана были нарушены ветеринарно-санитарные требования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гражданин Таджикистана пытался провезти в Екатеринбург запрещенную продукцию - мед домашнего приготовления.

- 20 сентября 2022 года в аэропорту Кольцово в ходе проведения досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста выявлен факт несанкционированного ввоза, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве объяснили, что гражданином Таджикистана были нарушены ветеринарно-санитарные требования «О применении ветеринарно-санитарных, мер в Евразийском экономическом союзе». Он пытался провести мед без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки и без заводской упаковки.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.