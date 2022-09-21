Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле могут построить раньше срока

Сейчас ведутся работы по строительству хозяйственных корпусов мусоросортировочного комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле могут построить раньше срока. Как пишет TagilCity.ru полигон для захоронения твердых коммунальных отходов планируют сдать в начале зимы. Сейчас котлован для складирования неорганического мусора разработан на 70%, ограждающая его дамба - на 95%.

- Сам полигон выполнен более чем на 80%. Половина карты уже находится на проектной отметке минус 10, - рассказал гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. - Это проектная отметка, на которую будет устанавливаться мембрана, сделана отсыпка и через полметра укладываться первые слои ТКО.

Что качается второй части объекта - строители пока возвели каркас основного здания и продолжают прокладывать инженерные коммуникации. Готовы на сегодня трансформаторная подстанция, противопожарные баки, станция для водоснабжения и пожаротушения.

По данным издания, ежедневно здесь работают около 75 специалистов и порядка 12 единиц техники. Сейчас ведутся работы по строительству хозяйственных корпусов: гаража и административно-бытовой постройки. Вскоре планируется приступить к монтажу оборудования мусоросортировочного завода. Рабочие уже готовят под него фундамент внутри производственного корпуса.