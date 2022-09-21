В Екатеринбурге прошли массовые задержания мигрантов

Несколько десятков иностранцев доставили в отделы полиции. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 20 сентября прошли массовые задержания мигрантов. Силовики в шесть утра начали рейд в районе улиц Завокзальная, Минометчиков, Сортировочная, Таватуйская, Бебеля и Билимбаевская. Об этом сообщает городское УМВД.

- Всего за время операции проверено около сотни иностранных граждан. Несколько десятков были доставлены в территориальные отделы внутренних дел для установления личности и проверки по учетам, - говорится в сообщении.

У некоторых мигрантов, которых останавливали для проверки, не было при себе документов. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Также в рейде участвовали сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые и представители отдела по вопросам миграции. У некоторых мигрантов, которых останавливали для проверки, не было при себе документов, удостоверяющих личность и право пребывания в России.

По итогам рейда силовики составили около 35 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Семь иностранцев могут выдворить из страны. Также несколько человек привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД, включая проезд на красный сигнал светофора, отсутствие полиса ОСАГО и неправильная тонировка.