Классы закрывают на карантин из-за ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на карантине находятся 33 класса в 15 школах. Об этом рассказал заместитель главы администрации по социальной политике Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ».

- Они все закрыты по ОРВИ. О вспышечной заболеваемости по ковиду говорить рано и нецелесообразно. Количество заболевших в общей сложности из учащихся ковидом болеет 24 ребенка и 15 педагогов, - рассказал Валерий Суров.

Он также отметил, что предпосылок для возвращения дистанта в городе нет. По его словам, если ситуация будет обостряться, тогда будет принято решение о дистанционном обучении на уровне региона.

Напомним, в Свердловской области число случаев ОРВИ выросло на 43% за неделю.