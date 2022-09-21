Клиенты Tele2 смогут изготовить защиту на смартфон по любым параметрам

Фото: пресс-служба Tele2

Мобильный оператор Tele2 предлагает клиентам сделать на плоттере индивидуальную защиту на экран смартфона. До конца года сервис станет доступен в более чем 1000 точках розничной сети компании по всей стране. Клиенты получат пленку на любое устройство вне зависимости от модели, а продавцам не нужно хранить большие запасы защитных материалов.

Tele2 предлагает новый надежный способ защитить смартфон, планшет, smart-часы или любой другой гаджет. С помощью специального оборудования в магазинах розничной сети оператора теперь можно изготовить защитную пленку для экрана или корпуса устройства. Она распечатывается на плоттере по заданным размерам. В компании уверены, что новое решение будет востребовано у владельцев гаджетов.

Сегодня клиентский опыт с точки зрения продолжительности использования смартфонов кардинально изменился. Если пять лет назад среднестатистический срок жизни устройства был около года, то сейчас он увеличился до 2,5–3 лет. На фоне удорожания смартфонов пользователи стали больше заботиться о своих гаджетах, беречь их от повреждений и прибегать к различным защитным механикам.

По данным Tele2, к каждому второму смартфону сегодня дополнительно приобретается чехол, пленка для экрана или ударопрочное стекло. Готовые защитные покрытия подходят далеко не на все модели смартфонов. Плоттер содержит в памяти шаблоны для тысячи гаджетов. Пользователь может задать не только размеры защитной пленки, но и другие параметры: глянцевые или матовые текстуры, специальное покрытие «антишпион», которое ограничивает обзор экрана устройства под определенным углом. Пленка спасает смартфон от трещин, царапин и сколов, имеет свойство восстанавливаться. Например, при повреждении ключом за день она «затягивается».

В Tele2 считают, что от внедрения новой технологии выигрывает и продавец, и покупатель. С одной стороны, это упрощает дилеров, с другой – ускоряет и упрощает клиентский путь.

- Сегодня ретейлеры вынуждены хранить большой запас защитных пленок и ударопрочных стекол, что отвлекает значительные оборотные средства на эту услугу. Пленка из плоттера станет универсальным решением для пользователей, которым сложно найти защиту на свой смартфон. Технология позволяет быстро изготовить надежное покрытие индивидуально под каждое устройство».

Воспользоваться новым технологическим решением уже можно в салонах связи Tele2 в Хабаровске и во Владивостоке. До конца года сервис станет доступен в 1000 точках розничной сети оператора по всей стране, - рассказывает директор Tele2 Retail Денис Голещихин.