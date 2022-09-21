В Свердловскую область приехали 1,7 тысячи беженцев с Донбасса и Украины

467 беженцев заявили, что хотят работать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свердловская область приняла 1,7 тысячи беженцев с Донбасса и Украины. Всем им будет оказана поддержка властей региона, особенно в вопросе трудоустройства. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на замминистра социальной политики региона Алексея Сабитова.

По его словам, почти 1,2 тысячи человек приехали на Урал к знакомым, друзьям и родственникам. Больше 500 человек находятся в пунктах временного размещения в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижних Сергах, Арамили и Полевском.

При этом 467 беженцев заявили, что хотят работать. На сегодняшний день трудоустроены больше 44%.

В департаменте по труду и занятости населения рассказали, что прибывшие в Свердловскую область беженцы выбирают самые разные профессии. Среди них преподаватели, электромонтеры, подсобные рабочие, врачи, учителя, лаборанты, продавцы, водители, прессовщики огнеупорных изделий и слесари.