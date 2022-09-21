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Общество21 сентября 2022 6:42

В Первоуральске ошибочно признали пенсионерку умершей

Женщина узнала об этом, когда перестала получать пенсию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
ЗАГС Ленинского района ошибочно составил запись акта о смерти заявительницы

ЗАГС Ленинского района ошибочно составил запись акта о смерти заявительницы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске ошибочно признали 75-летнюю пенсионерку умершей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Сотрудники ведомства направили в суд заявление об аннулировании ошибочной записи.

- Установлено что в июле 2022 года умерла тезка заявительницы, проживающая в городе Нижний Тагил. На основании ошибочной информации, поступившей из ОП № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» о личности умершей, ЗАГС Ленинского района составил запись акта о смерти заявительницы, - рассказали в ведомстве.

Женщина узнала о том, что ее похоронили заживо, когда перестала получать пенсию. Выяснилось, что выплаты Управление пенсионного фонда по Первоуральску прекратило, когда им поступила информация о смерти пенсионерки.

Рассмотрение заявления в суде и восстановление гражданских и пенсионных прав пенсионерки находится на контроле прокурора Первоуральска.