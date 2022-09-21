В Нижнем Тагиле мужчина напугал детей, заманивая их карандашом

Фото: группа «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле у дома № 52 по улице Газетная мужчина напугал детей, заманивая их карандашом. На странного тагильчанина пожаловалась женщина в группе «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил».

- Очень странный тип ходит по улице и пристает к детям - якобы предлагает карандаш. Неадекватное поведение мужчины пугает детей. И мы с дочкой там прогуливались, он и к нам решил пристать. Очень странный и настойчивый, еле отбились от него, - рассказала она. - Намерения этого странного, явно не в себе человека, мягко говоря, странные... А меж тем, напротив находится детский садик.

По словам женщины, она с дочкой убежала от него в людное место и заметила, как он переключил свое внимание на проходящих мимо детей, уговаривая подойти к нему.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» рассказали, что в органы внутренних дел сообщений по данному факту не поступало.

- Хочется обратиться к гражданам, если вы стали свидетелем каких-либо противоправных действий, незамедлительно передавайте данную информацию в полицию, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Обратиться можно по телефонам в дежурную часть по телефону 47-70-02 или 02.