Урал получит 30 млн рублей на создание модельных библиотек

В модельных библиотеках будут создавать уютный интерьер, делать точки доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной базе «ЛитРес». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловской области на 2023 год выделят 30 миллионов рублей на создание модельных библиотек. Регион выиграл в конкурсе Минкультуры России.

- Два свердловских учреждения получат по десять миллионов рублей: это Централизованные библиотечные системы в Верхней Салде и городском округе Дегтярск, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

По пять миллионов рублей выделят Косулинской сельской библиотеке и городской детской библиотеке № 7 в Серовском городском округе. Кроме того, по итогам регионального конкурса свердловского Минкульта определят еще одну библиотеку, которой достанется три миллиона рублей.

В модельных библиотеках будут создавать уютный интерьер. Там появятся точки доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной базе «ЛитРес». Также обновят книжный фонд.