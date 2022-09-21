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Происшествия21 сентября 2022 4:47

На Автовокзале пожарные спасли из горящего дома 15 человек

Пять взрослых и один ребенок эвакуировались самостоятельно
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Автовокзале на улице Хуторская ночью, 21 сентября, сильный пожар произошел в жилом восьмиквартирном бараке. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пламя уничтожило кровлю здания и повредило наружную стену.

- В 03:33 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 29 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались пять взрослых и один ребенок. Еще 15 жильцов были спасены звеном газодымозащитной с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

Пожарным удалось локализовать огонь в 04:00. Открытое горение было ликвидировано спустя почти три часа. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 07:20.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, этой ночью в поселке Совхозный в объятом пламенем доме погибли мужчина и женщина. Еще три человека получили ожоги. Их доставили в больницу.