В Академическом женщина на Volkswagen наехала на 11-летнего велосипедиста

Водитель остановилась и вышла из машины, почувствовав удар Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Академическом вечером, 20 сентября, женщина на Volkswagen наехала на 11-летнего велосипедиста. С ушибленными ранами лба и верхней губы мальчика доставили в больницу.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по Академика Сахарова со стороны Вильгельма де Геннина в сторону Анатолия Мехренцева, при въезде на прилегающую территорию (во двор) допустил наезд на велосипедиста, который двигался по велосипедной дорожки справа налево по ходу движения автомашины, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина со стажем вождения 27 лет. Она рассказала госавтоинспекторам, что не увидела ребенка, когда заезжала во двор. Почувствовав удар в заднюю правую дверь, она остановилась и, выйдя из машины, увидела мальчика на асфальте рядом с велосипедом.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей быть внимательнее и напоминают, что при съезде с дороги на прилегающую территорию необходимо уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Родителям юных велосипедистов рекомендуется позаботиться о том, чтобы ребенок использовал шлем и защитную экипировку - это поможет снизить риск получения травм при падении.