Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придут заморозки

Теплая погода в этом году может уже не вернуться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в этом году решила порадовать свердловчан теплом. Накануне, 20 сентября, воздух прогрелся до +28 градусов - в регион пришло настоящее «бабье лето». Только все сняли куртки, как синоптики предупредили, что скоро станет холодать, а в ночное время даже ожидаются заморозки.

- Из-за воздействия атмосферного фронта температура начнет понижаться ежесуточно на 2 градуса, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - В предстоящие выходные дни 24-25 сентября с приходом на Урал нового Скандинавского антициклона, несущего прохладу, местами, особенно, на севере и востоке Свердловской области, ночами могут возникать заморозки -1,- 3 градуса, а днем температура будет 7-12 градусов.

На следующей неделе потепления уже ждать не стоит. По прогнозам синоптиков она начнется с прохладной погоды и дождей.

В Уральском гидрометцентре также напомнили, что в прошлом году в этот период наблюдались регулярные ночные заморозки, днем столбики термометров показывали от + 6 до +11 градусов и шли дожди.