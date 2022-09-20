Появился точный график игр футбольного клуба «Урал» в октябре

Сейчас «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская премьер-лига опубликовала точный график игр футбольного клуба «Урал» в октябре. Команде из Екатеринбурга предстоит провести пять матчей: два на домашней арене и три – на выезде.

Соперниками «шмелей» станут следующие клубы: «Локомотив», «Химки», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи». Матчи с ними пройдут 1 октября, 7 октября, 14 октября, 24 октября и 30 октября соответственно.

Напомним, сейчас «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, в активе команды четыре очка в 10 матчах. В последней игре «шмели» обидно упустили ничью, пропустив гол грозненского «Ахмата» на последней минуте.