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Спорт20 сентября 2022 16:21

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл в гостях казахстанскому «Барысу»

Встреча, проходившая в Астане, завершилась со счетом 2:0
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В активе «Автомобилиста» 13 очков в девяти проведенных матчах

В активе «Автомобилиста» 13 очков в девяти проведенных матчах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал четырехматчевую серию побед, проиграв в гостях казахстанскому «Барысу». Встреча, проходившая в Астане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки.

Обе шайбы были заброшены в первом периоде. На шестой минуте Энтони Луис реализовал численное большинство и переиграл голкипера «шоферов». На 19 минуте Аркадий Шестаков удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет игры.

Таким образом, в активе «Автомобилиста» 13 очков в девяти проведенных матчах, «шоферы» возглавляют восточную конференцию. Следующую игру хоккеисты из Екатеринбурга проведут на выезде против новосибирской «Сибири».