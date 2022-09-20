Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл в гостях казахстанскому «Барысу»

В активе «Автомобилиста» 13 очков в девяти проведенных матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал четырехматчевую серию побед, проиграв в гостях казахстанскому «Барысу». Встреча, проходившая в Астане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки.

Обе шайбы были заброшены в первом периоде. На шестой минуте Энтони Луис реализовал численное большинство и переиграл голкипера «шоферов». На 19 минуте Аркадий Шестаков удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет игры.

Таким образом, в активе «Автомобилиста» 13 очков в девяти проведенных матчах, «шоферы» возглавляют восточную конференцию. Следующую игру хоккеисты из Екатеринбурга проведут на выезде против новосибирской «Сибири».