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Происшествия20 сентября 2022 15:27

В Екатеринбурге мотоциклист серьезно пострадал в столкновении с легковушкой

Водитель Lada Largus не уступил дорогу байкеру
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции, им предстоит выяснить точную причину ДТП

На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции, им предстоит выяснить точную причину ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летний мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с отечественной Lada Largus. Авария произошла утром 20 сентября на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории.

- Мотоциклист в аварии получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ГКБ № 36 с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом таза. Известно, что водительские права категории «М» он получил год назад, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции, им предстоит выяснить точную причину ДТП.

Напомним, под Березовским пять человек пострадали в столкновении рейсового автобуса и КАМАЗа. Авария произошла 20 сентября около 15:00 по местному времени в районе строения 7/1 Западной промзоны в поселке Ленинский.