В Екатеринбурге мотоциклист серьезно пострадал в столкновении с легковушкой

На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции, им предстоит выяснить точную причину ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летний мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с отечественной Lada Largus. Авария произошла утром 20 сентября на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории.

- Мотоциклист в аварии получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ГКБ № 36 с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом таза. Известно, что водительские права категории «М» он получил год назад, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции, им предстоит выяснить точную причину ДТП.

Напомним, под Березовским пять человек пострадали в столкновении рейсового автобуса и КАМАЗа. Авария произошла 20 сентября около 15:00 по местному времени в районе строения 7/1 Западной промзоны в поселке Ленинский.