В Свердловской области трудоустроились 44% беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области трудоустроились 44% беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Официально на территории региона находятся больше 1,7 тысячи человек. Основная часть людей приехала к знакомым, друзьям и родственникам самостоятельно – почти 1200 человек

- Более 500 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Нижних Сергах, Первоуральске, Полевском, Екатеринбурге, Арамили. Чтобы помочь всем нуждающимся в работе, сотрудники центров занятости регулярно проводят ярмарки вакансий, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом прибывшие на Урал беженцы выбирают самые разные профессии: подсобные рабочие, преподаватели в вузе, врачи, учителя, продавцы, лаборанты, водители, электромонтеры.

- По поручению губернатора помощь людям оказывают все министерства и ведомства в рамках своих полномочий. Одна из первостепенных задач, которая решается сегодня – обеспечить людей зимней одеждой и обувью, - добавили в департаменте.